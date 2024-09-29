Израиль обостряет конфликт с «Хезболлой», нацелившись на руководство Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию целенаправленных авиаударов по позициям Хезболлы в Ливане поздно вечером в воскресенье, 29 сентября, усилив опасения по поводу более широкого регионального конфликта. Удары, включавшие атаки на ракетные установки, нацеленные на Израиль, и склады оружия, последовали за неделями эскалации напряженности вдоль границы Израиля и Ливана.

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что недавнее нападение было частью более масштабной кампании по нейтрализации военного потенциала «Хезболлы», в ходе которой израильские самолеты поразили сотни целей за последние 24 часа. Последние удары были нанесены всего через два дня после громкой израильской операции в южных пригородах Бейрута, в результате которой погиб Хасан Насралла, давний лидер «Хезболлы». Устранение Насраллы знаменует собой существенный сдвиг в стратегии Израиля, который может потенциально втянуть Ливан в более масштабный конфликт, пока региональные державы взвешивают свои следующие шаги.

По данным ливанского министерства здравоохранения, более 700 человек погибли в Ливане из-за израильских авиаударов с начала эскалации в начале этого месяца. Данные министерства указывают на значительные человеческие потери, усугубляя гуманитарный кризис в стране, которая и так борется с политической и экономической нестабильностью.

Перспектива израильского наземного вторжения в Ливан теперь становится все более заметной, поскольку Армия обороны Израиля мобилизует две резервные бригады для обеспечения безопасности северного Израиля и отражения возможных ответных ударов со стороны Хезболлы. Масштаб и охват потенциального вторжения остаются неясными, но сообщения предполагают, что израильские силы могут продвинуться не только в приграничные районы, но и глубже на ливанскую территорию с целью демонтажа военной инфраструктуры Хезболлы.

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Герци Халеви намекнул на операцию во время недавней пресс-конференции, отметив, что ЦАХАЛ «готов к любому сценарию» и что все варианты на столе. Тем временем израильские СМИ, включая Haaretz , сообщили, что военные завершают разработку планов вторжения, в ходе которого в ближайшие дни могут быть развернуты тысячи солдат.

Стратегия Израиля в текущем конфликте, по-видимому, сформирована расчетом, который рассматривает Хезболлу как самую непосредственную и мощную угрозу вдоль его северной границы. Устранение Насраллы, хотя и имеет символическое значение, может спровоцировать борьбу за власть внутри Хезболлы, что осложнит способность группы реагировать сплоченно в краткосрочной перспективе. Однако долгосрочное влияние смерти Насраллы на динамику конфликта остается неопределенным, и аналитики предупреждают, что это может либо парализовать оперативную эффективность Хезболлы, либо спровоцировать всплеск воинственности.

Текущая вспышка также поднимает вопросы о более широких геополитических последствиях, в частности, о роли Ирана, который исторически поддерживал Хезболлу как марионеточную силу против Израиля. С учетом уже высокой напряженности между Вашингтоном и Тегераном из-за зашедших в тупик ядерных переговоров и поддержки Ираном ХАМАС, потенциал более широкой конфронтации остается ключевым беспокойством для политиков.

Однако не все так просто. Решение Израиля устранить Насраллу, по-видимому, было основано на разведданных, полученных от агента с высоким уровнем доступа к коридорам власти в Тегеране, согласно источнику в ливанских силах безопасности, цитируемому Le Parisien . Операция, как сообщается, одобренная премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по пути в Соединенные Штаты, была выполнена с точностью и немедленностью, которые предполагали редкое совпадение военных возможностей и политической воли.