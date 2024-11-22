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(13 минут назад)
Глава МИД Германии посетила агентство Turan

Глава МИД Германии посетила агентство Turan

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава МИД Германии посетила агентство Turan

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела вечером 22 ноября в офисе агентства Turan встречу с представителями гражданского общества Азербайджана.

Кроме руководства агентства на встрече присутствовали экономист Губад Ибадоглу и адвокат Шахла Гумбатова.

Состоялся обмен мнениями о состоянии гражданского общества и СМИ Азербайджана, о перспективах мирного соглашения между Баку и Ереваном, об итогах конференции COP29 и о проблемах экологии в целом.

Министр также поинтересовалась деятельностью агентства Turan, отметив важную роль независимой прессы в доведении до общества объективной информации.

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