Глава МИД Германии посетила агентство Turan

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела вечером 22 ноября в офисе агентства Turan встречу с представителями гражданского общества Азербайджана.

Кроме руководства агентства на встрече присутствовали экономист Губад Ибадоглу и адвокат Шахла Гумбатова.

Состоялся обмен мнениями о состоянии гражданского общества и СМИ Азербайджана, о перспективах мирного соглашения между Баку и Ереваном, об итогах конференции COP29 и о проблемах экологии в целом.

Министр также поинтересовалась деятельностью агентства Turan, отметив важную роль независимой прессы в доведении до общества объективной информации.