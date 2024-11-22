Глава МИД Германии посетила агентство Turan
Глава МИД Германии посетила агентство Turan
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела вечером 22 ноября в офисе агентства Turan встречу с представителями гражданского общества Азербайджана.
Кроме руководства агентства на встрече присутствовали экономист Губад Ибадоглу и адвокат Шахла Гумбатова.
Состоялся обмен мнениями о состоянии гражданского общества и СМИ Азербайджана, о перспективах мирного соглашения между Баку и Ереваном, об итогах конференции COP29 и о проблемах экологии в целом.
Министр также поинтересовалась деятельностью агентства Turan, отметив важную роль независимой прессы в доведении до общества объективной информации.
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