Что ждет школы с меньшим количеством учеников в Азербайджане?

«Самой большой проблемой в сфере образования является малое количество полностью укомплектованных школ», — заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев 20 ноября на совместном заседании парламентских комитетов по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, науки и образования. Заседание было проведено для обсуждения законопроекта «О государственном бюджете на 2025 год», сообщают местные СМИ.

Министр сообщил, что из 4400 школ в стране примерно в 1500 учатся менее 100 учеников. «Это означает, что в классе около семи-восьми учеников. Ключевой вопрос — качество учителей. Независимо от того, один ли ученик в классе или 30, государство тратит 25 000 манатов. Расходы в размере 25 000 манатов на ученика оправданы только в том случае, если есть ощутимые результаты. У нас много школ с четырьмя учениками, четырьмя классами и 32 учителями. Короче говоря, необходима рационализация, и хотя это болезненный процесс, мы должны его продолжить».

Число учащихся в Азербайджане продолжает сокращаться из года в год. По данным Государственного агентства дошкольного и общего образования, в первый класс на 2024–2025 учебный год было принято 132 261 ребенок по сравнению с 137 862 в предыдущем году.

В 2025 году расходы на образование в Азербайджане, по прогнозам, достигнут 4,946 млрд манатов, что на 395,7 млн ​​манатов или 8,7% больше, чем в 2024 году.

Согласно Закону об образовании, малокомплектным школам в отдаленных сельских местностях разрешено функционировать независимо от численности учащихся. Из начальных классов с низкой численностью учащихся формируются смешанные классы. Кроме того, в статье 38.5 закона указано, что при определенных обстоятельствах соответствующий орган исполнительной власти может выделять финансирование малокомплектным государственным общеобразовательным учреждениям сверх установленных норм.

Хотя официальной информации о начале процесса слияния или закрытия школ нет, сообщения указывают на то, что в сентябре этого года в Лерике было закрыто восемь школ. Однако вопрос перевозки учащихся еще не решен. Во время обсуждения государственного бюджета на 2025 год в парламенте было отмечено, что есть планы закрыть еще 10 школ.

Обеспокоенность по поводу закрытия школ

Джейхун Мамедов, член парламентского комитета по науке и образованию, сообщил агентству Turan, что социально-культурное и идеологическое значение школ должно быть приоритетным. «Закрытие школы в отдаленной деревне ускорит депопуляцию этой местности. Не все могут позволить себе отправлять своих детей в школы в других деревнях или районах».

Депутат признал намерение министерства оптимизировать ресурсы и сократить расходы, но подчеркнул важность образования, выходящую за рамки чисто финансовых соображений. «Образование — это не только расходы. Это вопрос культуры, сознания, мысли и морали. Закрытие 1500 школ — это серьезная проблема, которая может негативно повлиять на образование учащихся в отдаленных деревнях. Мы должны серьезно об этом подумать».

Эксперты выступают против слияний и закрытий

Эксперт по образованию Набатали Гуламоглу высказал более жесткую критику в своем заявлении Радио «Азадлыг». Он считает неприемлемым объединение или закрытие 1500 школ. «В советское время, которое мы часто критикуем, были школы, в которых обучалось всего 10 учеников, но государство их поддерживало. Правительство даже выделяло средства для учащихся из деревень без школ, чтобы они посещали школы в других деревнях, покрывая их расходы на проживание. Учителя в этих школах также получали поддержку государства».

Гуламоглу настаивает, что такой уровень поддержки возможен и сегодня. «Наш текущий бюджет достаточен для удовлетворения потребностей удаленных школ. Государство может выделять им средства, как и школам с 500–1000 учеников. Существенной диспропорции нет. Если класс с 40 учениками приемлем, почему школа с 10 учениками считается непропорциональной? Это нелогичное мышление. Раньше это называлось «оптимизацией», теперь это называется «рационализацией». Настоящая цель — избежать неудобств».