Глава правительства Нидерландов пропускает COP29
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф пропустит климатический саммит COP29 из-за столкновений в Амстердаме на этой неделе между израильскими футбольными фанатами и пропалестинскими протестующими, сообщает Reuters со ссылкой на «Европейскую правду».
«Я не поеду в Азербайджан на следующей неделе на климатическую конференцию ООН COP29. Из-за значительного социального воздействия событий, произошедших в прошлый четверг вечером в Амстердаме, я останусь в Нидерландах», — сказал Схооф.
Однако в отличии от канцлера Германии Олафа Шольца голландский премьер не информировал президента Азербайджана о своем решении.
Министр климата Нидерландов Софи Херманс по-прежнему будет присутствовать на экологических переговорах с 11 по 22 ноября, а климатический посланник страны заменит Схоофа на саммите. Премьер-министр добавил, что насилие в Амстердаме будет обсуждаться на заседании кабинета министров в понедельник.
По меньшей мере пять человек получили ранения в ходе беспорядков с участием болельщиков тель-авивского «Маккаби», проигравшего «Аяксу» со счетом 0:5 в Лиге Европы.
Министр юстиции Дэвид ван Вил в письме парламенту заявил, что власти все еще собирают информацию, включая возможные предупреждения от Израиля, а также информацию о том, были ли нападения преднамеренными или мотивированными антисемитизмом.
Ван Вил пообещал быстрое правосудие, приложив максимум усилий для выявления и задержания всех подозреваемых. Согласно отчетам полиции, после беспорядков под стражей остаются четыре человека.
Политические лидеры осудили нападения как антисемитские и призвали к незамедлительным правовым действиям.
Видео беспорядков, опубликованные в социальных сетях, показывают, как вмешиваются специальные полицейские подразделения, а некоторые нападавшие выкрикивают антиизраильские оскорбления. На кадрах также запечатлены фанаты «Маккаби Тель-Авив», скандирующие антиарабские лозунги перед матчем.
Израиль направил самолеты в Нидерланды для репатриации болельщиков.
Власти Амстердама запретили протесты на выходных и предоставили полиции чрезвычайные полномочия для проведения операций по задержанию и обыску.
Во время конфликта в секторе Газа в Нидерландах резко возросло количество антисемитских инцидентов: многие еврейские организации и школы сообщали об угрозах и письмах с оскорблениями.
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