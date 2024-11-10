Вероятное участие Зеленского в COP29 готовит почву для дипломатии «Формулы мира»

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит COP29, важный международный климатический саммит, резко контрастируя с другими европейскими лидерами, такими как канцлер Германии и премьер-министр Нидерландов, которым пришлось отменить свои визиты из-за внутренних политических потрясений. Несмотря на руководство страной, втянутой в затяжную и кровавую войну, Зеленский отдал приоритет этому глобальному форуму, который предлагает платформу для продвижения его фирменной дипломатической инициативы: «Формулы мира».

Приглашение Зеленскому посетить COP29 поступило непосредственно от президента Азербайджана Ильхама Алиева в апреле 2024 года, что подчеркнуло стратегическое решение Азербайджана включить Украину в свою повестку дня, ориентированную на климат. Для Зеленского этот саммит — больше, чем просто климатическая конференция; это возможность собрать международную поддержку для рамок, которые его администрация тщательно разрабатывала с лета 2022 года.

«Формула мира» Зеленского была впервые задумана во время интенсивной работы летом 2022 года. К осени Украина представила концепцию международному сообществу, что завершилось официальным предложением на первом «Глобальном саммите мира», который состоялся в Швейцарии 15–16 июня 2023 года. Инициатива направлена ​​на прекращение военных действий, восстановление международных норм и устранение далеко идущих последствий конфликта для глобальной стабильности.

«Формула мира» включает в себя полный перечень целей:

Радиационная и ядерная безопасность

Продовольственная безопасность

Энергетическая безопасность

Освобождение заключенных и депортированных

Соблюдение Устава ООН и территориальная целостность

Вывод российских войск и прекращение боевых действий

Восстановление справедливости

Противодействие экоциду

Предотвращение эскалации

Формальное окончание войны.

Украина стремилась привлечь как можно больше стран к поддержке «Формулы мира». Признавая, что разные страны имеют разные возможности и интересы, администрация Зеленского структурировала инициативу так, чтобы обеспечить гибкое участие. Страны могут выбирать, какие элементы плана соответствуют их стратегическим приоритетам и ресурсам, создавая коалицию поддержки, адаптированную к сложностям глобальной дипломатии.

Проведение Азербайджаном COP29 рассматривается как подходящий момент для Киева, чтобы привлечь Баку к экологическим и энергетическим аспектам формулы. Украинские чиновники подчеркнули свое желание, чтобы Азербайджан участвовал, в частности, в экологическом восстановлении и обеспечении поставок энергии. Это произошло после того, как министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Конференцию по восстановлению Украины в Германии 11 июня. Однако Азербайджан неожиданно отказался от участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии, что вызвало вопросы о глубине его приверженности более широкой дипломатической повестке дня Украины.

По мере приближения COP29 в центре внимания будет участие Зеленского и потенциальные дискуссии, которые могут возникнуть в результате его присутствия. Климатический саммит предоставляет украинскому лидеру нейтральную обстановку для продвижения своего видения мира, одновременно подчеркивая взаимосвязанные проблемы конфликта, ухудшения состояния окружающей среды и глобальной энергетической безопасности.