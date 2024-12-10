Губад Ибадоглу
Главу МИД Италии попросили содействовать снятию ограничений с Губада Ибадоглу
Восемнадцать депутатов Европарламента от Демократической партии, Зеленых и M5S обратились к министру иностранных дел Италии Антонио Таяни с просьбой принять меры для освобождения азербайджанского ученого-экономиста Губада Ибадоглу, и обеспечить его визит в Страсбурге 16-19 декабря для участия в церемонии вручения премии Сахарова.
В обращении указывается, что Ибадоглу является главой «Движения за демократию и благополучие в Азербайджане», руководил «Центром экономических исследований», вел исследования в области управления государственными финансами, надлежащего управления и прозрачности бюджета.
Проведя некоторое время зарубежом, Ибадоглу вернулся в Азербайджан в 2023 году, чтобы навестить свою семью и был арестован.
После 9-месячного заключения 22 апреля 2024 года Ибадоглу был переведен под домашний арест.
«Состояние здоровья Ибадоглу значительно ухудшилось из-за пыток, бесчеловечных условий содержания и отказа предоставить ему адекватную медицинскую помощь.
Европарламент неоднократно просил власти Азербайджана снять с него все обвинения и разрешить без ограничений выезжать за границу, чтобы воссоединиться с семьей, получить необходимую медицинскую помощь и принять участие в церемонии вручения премии Сахарова, которая пройдет в Страсбурге в декабре 2024 года, по приглашению президента Европарламента Метсола», - пишут европарламентарии.
Они просят Таяни, использовать дипломатические средства для вмешательства итальянской дипломатии, чтобы просить о безоговорочном освобождении доктора Губада Ибадоглу или, позволить ему принять участие в церемонии вручения премии Сахарова.
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