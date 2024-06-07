И.Алиев критикует Евросоюз, хвалит Венгрию и пророчит будущее Тюркскому союзу

После Второй карабахской войны отношения Азербайджана с рядом стран Евросоюза ухудшились. Об этом заявил в четверг глава Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов Тюркских стран.

«Некоторые европейские страны необоснованно очерняют Азербайджан, называя белое черным. Ряд стран, стремящиеся занять особое место в Европе, даже создали антиазербайджанскую группу из трех государств ЕС и объявили Азербайджану холодную войну», - сказал Алиев, не уточнив, кого имеет в виду.

Далее он обвинил ООН, Евросоюз и ОБСЕ в том, что «они ничего не сделали, чтобы восстановить справедливость» и Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

«Мы ждали 28 лет. Мы хотели решить это мирным путем, но увидели, что выступающие против нас, хотят, чтобы оккупация была вечной. Мы восстановили справедливость, защитили свою территориальную целостность, восстановили свой суверенитет», - сказал он.

Далее Алиев выступил в защиту правительства Венгрии, которое «подвергаетесь большому давлению в ЕС» и против которого были введены «санкции». По его словам, это происходит потому, что «Венгрия защищает традиционные ценности».

«Вводятся санкции против страны-члена НАТО, члена Евросоюза, расположенной в центре Европы, а где же демократия? Разве все должны действовать по указке сидящих там, в ряде западных стран? Кто дал им это право? Их прошлое запятнано кровью, это – колониализм и угнетение народов. Политика колониализма продолжается в Евросоюзе и сегодня», - возмутился Алиев.

По его словам, Венгрия находится «на передовом фланге борьбы» и каждый день подвергается давлению. Сейчас Венгрия будет председательствовать в Евросоюзе. Против Венгрии уже строятся планы, чтобы сорвать председательство Венгрии, считает Алиев.

После «приговора» ЕС, Алиев рассказал о светлом будущем Тюркских стран. По его мнению, объединение тюркского мира превратит Организацию Тюркских Государств в «силовой центр мирового масштаба».

Это произойдет потому, что ныне существующие силовые центры находятся в кризисе, «а наш потенциал, наоборот, с каждым днем укрепляется», - уверен Ильхам Алиев.