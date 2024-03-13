И.Алиев принял главу ВОЗ, представителя Альянса цивизаций ООН и спецпреставителя КНР

13 марта Ильхам Алиев принял нового генерального директора нефтяной компании BP Мюррея Аукинклоса (Murray Auchincloss) сообщает сайт президента Азербайджана. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение плодотворным и многолетним сотрудничеством. Алиев подчеркнул важность «Контракта века», подписанного в 1994 году, отметив «стратегическое» партнерство между Азербайджаном и BP. По его словам, доходы от добычи энергоресурсов в Азербайджане, эффективно используются в экономической, социальной и других сферах.