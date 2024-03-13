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(12 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

И.Алиев принял главу ВОЗ, представителя Альянса цивизаций ООН и спецпреставителя КНР

13 марта глава государства Ильхам Алиев принял Тедроса Гебресиуса, Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса и Специального представителя правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо.

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