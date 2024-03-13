Замглавы МИД Греции обсудила в Баку энергетическое сотрудничество и армяно-азербайджанское урегулирование

Замглавы МИД Греции обсудила в Баку энергетическое сотрудничество и армяно-азербайджанское урегулирование

13 марта глава МИД Джейхун Байрамов принял замминистра иностранных дел Греции Александру Пападопулос.

Как сказано в сообщении МИД Азербайджана, стороны обсудили двусторонние отношения, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны отметили важность развития двусторонних отношений в политической, экономической, торговой, энергетической, сельскохозяйственной, туристической, гуманитарной и других сферах.

Была подтверждена важность сотрудничества двух стран в сфере энергетики и «исключительную важность Южного газового коридора, Трансадриатического трубопровода, а также газопровода Греция-Болгария».

Была выражена уверенность, что успешное сотрудничество двух стран в сфере энергетики будет способствовать развитию и стабильности региона.

Джейхун Байрамов проинформировал гостью о новых реалиях в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о мирном соглашении и шагах по восстановлению освобожденных территорий.