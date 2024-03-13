Почему Пашинян отрицает оккупацию Арменией 8 сел?

Недавнее опровержение премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно передачи четырех деревень Азербайджану вызвало спекуляции и подняло вопросы о тонкостях продолжающегося пограничного спора между двумя странами.

Во время пресс-конференции Пашинян опроверг утверждения о дискуссиях вокруг возвращения Азербайджану деревень, в том числе Баганис Айрим, Гызыл Гаджилы, Ашаги Аскипара и Хейримли. Он утверждал, что подобные предложения никогда не рассматривались, подчеркивая отсутствие исторического присутствия этих поселений на территории Армении.

Политический комментатор Октай Гасымов углубляется в подтекст заявлений Пашиняна, предлагая тонкую интерпретацию позиции Армении. В интервью программе «Сложный вопрос» Гасымов указывает на отсутствие конкретных упоминаний о передаче территорий, контролируемых армянскими силами в Газахском районе Азербайджана, в трехстороннем заявлении от 9-10 ноября. Он подразумевает, что это упущение было результатом молчаливого взаимопонимания между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пашиняном, чтобы избежать дальнейшего усложнения позиции последнего.

Гасымов подчеркивает важность попытки Пашиняна донести озабоченность Армении процессом делимитации, особенно в отношении статуса некоторых деревень. Он предполагает, что утверждение Пашиняна о том, что эти деревни исторически не принадлежали Армении, является тонким признанием их статуса и потенциального возвращения под контроль Азербайджана.

Особую озабоченность армян вызывают четыре села Бархударлы, Софулу, Юхары Аскипара в Газахском районе и Кярки в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики. Эти села служат важнейшими транзитными пунктами для сообщения Армении с соседними регионами, включая Зангезур, Иран и Грузию. Гасымов подчеркивает логистические проблемы, с которыми может столкнуться Армения, если эти села будут переданы под контроль Азербайджана, включая необходимость строительства дорогостоящих объездных дорог.

Гасымов предлагает потенциальное решение логистических проблем Армении путем подписания мирного соглашения, основанного на пяти принципах, предложенных Азербайджаном. Он предполагает, что такое соглашение могло бы облегчить транспортные проблемы Армении без существенных осложнений.

По мере нарастания напряженности вдоль армяно-азербайджанской границы заявления и действия политических лидеров с обеих сторон продолжают определять траекторию продолжающегося спора. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, призывая к диалогу и дипломатическим решениям для предотвращения дальнейшей эскалации и укрепления региональной стабильности.