Являются ли контрабандой деньги, найденные  дома?

Недавние события, связанные с задержанием и последующим арестом сотрудников СМИ в Азербайджане, вызвали бурные дебаты, вызвав обеспокоенность по поводу свободы прессы и подавления правительством инакомыслящих.

6 марта власти провели обыск в офисе интернет-телевидения "Toplum" и опечатали его двери. Трое сотрудников СМИ были задержаны, причем двое из них, Фарид Исмаилов и Эльмир Аббасов, в конечном итоге были переданы под стражу в полицию и впоследствии освобождены. Однако видеоредактор Мушфиг Джаббар был приговорен решением суда к четырем месяцам тюремного заключения.

Суматоху усугубило то, что 8 марта был также арестован основатель “Toplim” Алескер Мамедли. Появились сообщения об обнаружении в результате обыска иностранной валюты, в том числе по месту жительства Мамедли. Однако члены семьи утверждают, что деньги им не принадлежали и были подброшены в их дом перед конфискацией.

Министерство Внутренних Дел, ответственное за проведение обыска, хранило молчание по поводу этих утверждений, оставляя место для спекуляций и скептицизма относительно законности и мотивов арестов.

Всем задержанным были предъявлены обвинения в контрабанде, что категорически отрицается обвиняемыми и их сторонниками. Хадиджа Исмаил, главный редактор «Toplum”, раскритиковала отсутствие правовой базы для уголовного дела, назвав это еще одним примером правительственных репрессий.

Председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж предлагает понять глубинные мотивы этих действий.

В интервью Turan Орудж подчеркивает распространенное среди противников властей мнение о том, что репрессии являются политическим решением, направленным на сужение поля альтернативных взглядов и заставить критиков замолчать. Он отмечает, что после победы Азербайджана в Отечественной войне международное давление на страну усилилось, превратив внутренние проблемы в элементы более широкой геополитической борьбы.

Касаясь заявлений о жестком обращении с учреждениями, получающими пожертвования от западных фондов, Орудж оспаривает это мнение, предполагая, что проблема выходит за рамки простого политического маневрирования. Он указывает, что эти платформы продолжают функционировать, что указывает на наличие внешних воздействий.

Орудж указывает на нежелание представителей СМИ, выступающих за прозрачность и борьбу с коррупцией, соблюдать нормативные акты. Он предполагает, что в условиях ужесточения законодательства о грантах эти организации могут прибегнуть к альтернативным методам, включая перенаправление средств через соседние страны, такие как Грузия. Он призывает их объяснить, как происходили переводы средств, если не по законным каналам.

Что касается основателя “Toplum” Алескера Мамедли, то Орудж охарактеризовал его, как человека, который всегда придерживался национальных и государственных интересов, обладает профессиональными правовыми знаниями, рациональным мышлением, признавал успехи власти, но также очень открытым текстом говорил о проблемах без радикализма. Он выразил надежду, что будет принято положительное решение в отношении Мамедли, учитывая состояние его здоровья.

Выводы, представленные Оруджем, проливают свет на сложное взаимодействие между политикой, СМИ и международными отношениями в Азербайджане. В то время как правительство представляет свои действия как законную реакцию на предполагаемые правонарушения, критики утверждают, что они служат подавлению инакомыслия и подрывают свободу прессы.

Ариф Алиев, председатель Союза журналистов «Ени несил», в беседе с Turan выразил обеспокоенность по поводу государственного контроля над финансированием СМИ, подчеркнув более широкие негативные последствия для свободы и независимости прессы.

Критики утверждают, что обвинения в контрабанде не имеют существенных доказательств и являются лишь предлогом для подавления инакомыслия и подрыва деятельности средств массовой информации, критикующих правительство. Башир Сулейманлы, глава Института гражданских прав, в интервью Радио Азадлыг осудил аресты как часть более широкой схемы преследования журналистов и активистов гражданского общества, подчеркнув необходимость терпимости и уважения свободы слова.

Недавние репрессии против сотрудников СМИ - не единичный инцидент. С конца 2023 года многочисленные журналисты, в том числе из таких изданий, как "AbzasMedia", подверглись арестам и обвинениям по аналогичным обвинениям в контрабанде, что еще больше усилило опасения по поводу ослабления свободы прессы в Азербайджане.

Поскольку журналисты продолжают сталкиваться с запугиванием и судебными преследованиями, международное сообщество и защитники прав человека сохраняют бдительность, призывая к защите свободы прессы и прав отдельных лиц выражать особое мнение, не опасаясь репрессий. Будущее свободы СМИ в Азербайджане висит на волоске, поскольку продолжающиеся репрессии поднимают серьезные вопросы о приверженности страны демократическим принципам и основным правам.