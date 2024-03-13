Руководитель сайта заключен в карцер

Содержащийся в Гянджинском СИЗО руководитель сайта demokratik.az Осман Нариманоглу заключен в карцер на трое суток. Как сообщила его супруга Арзу Рзаева, причина наказания - выражение возмущения отсутствием медицинской помощи сокамернику Османа, состояние которого резко ухудшилось.

Заключение Османа в штрафную камеру угрожает его здоровью, так как он тоже имеет проблемы со здоровьем, отметила супруга.

*Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что обвинения ложные и его оклеветали чиновники Управления мелиорации, а также врачи Геранбойского и Гейгельского районов, о коррупции которых сайт публиковал материалы. 25 января суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. Правозащитники признали Османа Нариманоглу политзаключенным.