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(12 часов назад)
Руководитель сайта заключен в карцер

Руководитель сайта заключен в карцер

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Руководитель сайта заключен в карцер

Содержащийся в Гянджинском СИЗО руководитель сайта demokratik.az Осман Нариманоглу заключен в карцер на трое суток. Как сообщила его супруга Арзу Рзаева, причина наказания - выражение возмущения отсутствием медицинской помощи сокамернику Османа, состояние которого резко ухудшилось.

Заключение Османа в штрафную камеру угрожает его здоровью, так как он тоже имеет проблемы со здоровьем, отметила супруга.

*Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что обвинения ложные и его оклеветали чиновники Управления мелиорации, а также  врачи Геранбойского и Гейгельского районов, о коррупции которых сайт публиковал материалы. 25 января суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. Правозащитники признали Османа Нариманоглу политзаключенным.

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