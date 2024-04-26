Ильхам Алиев принимает участие в Петербергском климатическом диалоге

Накануне вечером глава государства Ильхам Алиев прибыл в Берлин. Сегодня он принимает участие в «15-м Петерсбергском климатическом диалоге».

В своем выступлении он рассказал о роли газа и нефти для Европы, которые поставляет Азербайджан. Далее он отметил, что в Азербайджане также реализуются проекты в рамках «зеленого перехода». Суммарная мощность проектов по выработке ветровой и солнечной энергии, которые Азербайджан запустит в этом году, составит 1300 МВт.

Петерсбергский климатический диалог (25–26 апреля) является важной вехой в переговорах по климату на COP29 в Баку. На конференцию в Федеральное министерство иностранных дел съехались представители более чем 40 стран.

На Петерсбергском диалоге основное внимание уделяется подготовке COP29 в столице Азербайджана. Мероприятие, организованное министром иностранных дел Анналеной Бербок и назначенным президентом Мухтаром Бабаевым, является важной вехой в международном климатическом календаре. На конференции пройдут дискуссии на политическом уровне по ключевым проблемам международной климатической политики.

В своем выступлении глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что 195 стран мира договорились к 2033 году положить конец эпохе ископаемого топлива и утроить мощности возобновляемых источников энергии, удвоить энергоэффективности и остановить вырубку лесов к 2030 году.

«В этом году мы едем в Баку на COP29, чтобы ответить именно на эти вопросы», - сказала она. Петерсбергский климатический диалог был придуман именно с этой целью: создание новых коалиций, создание альянсов тех, кто действительно хочет что-то сделать. Сегодня ЕС предлагает сократить выбросы на 90% к 2040 году.

60% лучших мест для солнечных батарей находятся в Африке, но там только 1% мировых солнечных мощностей. Борьба с климатическим кризисом сегодня, в 2024 году, заключается в доставке инвестиций, возможностей и мощностей туда, где они должны быть.

Нужно 5 триллионов долларов ежегодно на глобальный экологический переход, причем более 2 триллионов предназначены для развивающихся стран.

По Словам Бербок, развитые страны должны взять основную часть расходов на себя. Для этого потребуется 100 млрд долларов ежегодно.