Историческая и реальная Армения создают друг для друга серьезные угрозы – Пашинян

«Правительство и я лично пришли к выводу, что историческая Армения и реальная Армения не только несовместимы, но зачастую противоречат друг другу и даже создают серьезные угрозы друг для друга». Об этом, 10 апреля выступая в парламенте сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Правительство долгое время было носителем психологии и традиций исторической Армении, но только в 2022 году зафиксировали, что ключевой фактор безопасности Армении – это международно признанная территория Армении.

«До 44-дневной войны в Армении существовал общественно-политический консенсус, что историческая и реальная Армения могут даже усиливать друг друга. Эта точка зрения была приемлема и для меня лично», – добавил он.

Никол Пашинян пояснил, что лишь после сентябрьских военных действий 2022 года, то есть атаки на Джермук, он окончательно убедился, что фиксация международно признанной территории Армении может стать решающим в обеспечении безопасности страны. С этого момента начался актуальный политико-психологический процесс, который глава Правительства назвал процессом делимитации между настоящей Арменией и исторической Арменией. «Этот процесс не легче, чем процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном», – подчеркнул он.