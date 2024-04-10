AZAL запускает регулярные рейсы в Грозный
AZAL запускает регулярные рейсы в Грозный
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 8 мая начинает выполнение регулярных рейсов по маршруту Баку - Грозный - Баку.
Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям, говорится в сообщении авиакомпании.
Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.
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