  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear130 C
  • Четверг, 11 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
AZAL запускает  регулярные рейсы в Грозный

AZAL запускает  регулярные рейсы в Грозный

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

AZAL запускает  регулярные рейсы в Грозный

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 8 мая начинает выполнение регулярных рейсов по маршруту Баку - Грозный - Баку.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям, говорится в сообщении авиакомпании.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Написать отзыв

Общество

Чего добивается Россия в Армении, и что обещали Еревану на трехсторонней встрече в Брюсселе? - беседа с Тиграном Хзмаляном в программе "Çətin sual"


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей