AZAL запускает  регулярные рейсы в Грозный

В сложной геополитической ситуации на Южном Кавказе Азербайджан все чаще выражает обеспокоенность по поводу предполагаемых усилий Запада по изоляции страны, выдвигая на первый план версию о предполагаемой маргинализации и стратегическом окружении. Недавние дипломатические обмены и региональные события усилили эти опасения, рассматривая отношения Азербайджана с Западом через призму разногласий и расхождений.