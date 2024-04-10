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(5 часов назад)
Баку

Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

11 апреля будет ветрено и дождливо

11 апреля в Баку и на Апшероне будет пасмурная погода. К вечеру ожидается дождь. Ветер северо-западный, порывистый.

Температура воздуха ночью составит +7+12°, днем +12+17°.

В районах Азербайджана также ожидаются дожди, местами интенсивные. Возможен град. Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха ночью +8+13°, днем будет +15+20°, в горах ночью  0+4°, днем +4+8°.

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