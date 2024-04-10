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(5 часов назад)
В Риме прошли итало-азербайджанские политические консультации

В Риме прошли итало-азербайджанские политические консультации

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Риме прошли азербайджано-итальянские политические консультации

8 апреля в Риме состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД-ами  Азербайджана и Италии с участием замминистра ИД Азербайджана Фариза Рзаева и замминистра ИД Италии Эдмондо Чириелли.

Как сказано в пресс-релизе МИД Азербайджана, стороны рассмотрели стратегическое партнерство двух стран, включая возможности расширения связей в политической, торгово-экономической, энергетической, оборонной и безопасности, транспортной, логистической и гуманитарной сферах.

Стороны отметили важность обменов между двумя странами в сфере культуры, науки и образования, особенно в рамках Итало-Азербайджанского университета в Баку, а также потенциальные возможности сотрудничества в сфере международного содействия развитию в Баку.

 

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