В Риме прошли итало-азербайджанские политические консультации
В Риме прошли азербайджано-итальянские политические консультации
8 апреля в Риме состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД-ами Азербайджана и Италии с участием замминистра ИД Азербайджана Фариза Рзаева и замминистра ИД Италии Эдмондо Чириелли.
Как сказано в пресс-релизе МИД Азербайджана, стороны рассмотрели стратегическое партнерство двух стран, включая возможности расширения связей в политической, торгово-экономической, энергетической, оборонной и безопасности, транспортной, логистической и гуманитарной сферах.
Стороны отметили важность обменов между двумя странами в сфере культуры, науки и образования, особенно в рамках Итало-Азербайджанского университета в Баку, а также потенциальные возможности сотрудничества в сфере международного содействия развитию в Баку.
Политика
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“Репортеры без границ» осуждают отказ властей предоставить учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли доступ к медицинской помощи, не смотря на обнаружение у него раковой опухоли и ухудшения его состояния. Он и его коллеги должны быть освобождены!»
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- 10 апрель 2024, 17:55
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- 10 апрель 2024, 13:51
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- 10 апрель 2024, 11:54
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