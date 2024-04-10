Пашинян готов вернуть 4 села в Газахе, но это не гарантирует мир

Пашинян готов вернуть 4 села в Газахе, но это не гарантирует мир

Пашинян готов вернуть 4 села в Газахе, но это не гарантирует мир

Ереван согласился начать делимитацию для предотвращения нового нападения Азербайджана, хотя это не гарантирует мир. Об этом заявил 10 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян, Выступая в парламенте страны.

"Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырех сел Газахского района Азербайджана. В этом контексте часто звучит вопрос: гарантирует ли делимитация в Тавуше безопасность Армении. Ответ – не гарантирует. Но отказ решать эти вопросы гарантирует сохранение угрозы безопасности страны и эту гарантию надо устранить, - сказал премьер.

Делимитация в Тавуше не гарантирует также, что Азербайджан согласится на других участках вернуть Армении территории более 30 армянских сел. Тем не менее делимитацию нужно проводить, продолжил Пашинян.