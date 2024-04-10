Две интерпретации официально объявленной инфляции...

Последние данные, опубликованные Государственным Комитетом Статистики (ГКС) Азербайджана, раскрывают детальную картину динамики инфляции в марте 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. По данным ГКС, инфляция составила 0,4%, при этом цены на пищевые продукты, напитки и табачные изделия снизились на 1,1%, в то время как цены на непродовольственные товары и платные услуги населению выросли соответственно на 1,1% и 2,2%.

Хотя эти цифры дают ценную информацию о динамике цен, существуют различные мнения относительно их интерпретации и точности. Председатель комитета по экономической политике Милли Меджлиса Тахир Миркишили подчеркнул различие между годовыми и среднегодовыми показателями инфляции. В беседе с Turan, сравнив цены в марте 2024 года с ценами в марте 2023 года, он пояснил, что представленная цифра отражает годовую инфляцию. Миркишили отметил, что инфляция во всем мире, в том числе и в Азербайджане, находится на нисходящей траектории и объяснил эту тенденцию такими факторами, как снижение инфляции импорта и принимаемые в стране антиинфляционные меры.

Однако экономист Рашад Гасанов выразил обеспокоенность по поводу точности официальных показателей инфляции, предположив, что они могут не отражать фактический рост цен на рынке. Гасанов подчеркнул влияние цен на продовольствие на формирование инфляционных тенденций, особенно в таких как Азербайджан, зависящих от импорта странах. Он признал роль снижения цен на продовольствие на мировом рынке в 2023 году в сдерживании инфляционного давления, но предостерег от того, чтобы полагаться исключительно на официальные данные для оценки истинных масштабов инфляции.

Гасанов также обсудил влияние налогово-бюджетной политики на динамику инфляции, подчеркнув отсутствие информации о социальном пакете в 2024 году. Он отметил, что, хотя это, возможно и ограничило по финансовым причинам потенциал роста инфляции, это также подчеркивает трудности в точной оценке инфляционного давления. Согласно прогнозу Гасанова, годовая инфляция в марте составит около 1,85 вместо заявленным показателем в 1%. Он объяснил это расхождение различными факторами, включая политические вмешательства и покупательную способность населения.

В заключение хотелось бы отметить, что инфляционные тенденции в Азербайджане по-прежнему являются предметом различных интерпретаций, поскольку заинтересованные стороны по-разному оценивают точность официальных данных и их значение. Хотя представленные данные и дают представление о динамике цен, при оценке динамики инфляции важно учитывать более широкие экономические факторы и политические тенденции. В дальнейшем прозрачность в представлении данных будут иметь решающее значение для содействия всестороннему пониманию тенденций инфляции и информированию об эффективной политике в Азербайджане.