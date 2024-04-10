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(5 часов назад)
Баку и Москва продолжили экономические консультации после визита Мишустина в Азербайджан

Баку и Москва продолжили экономические консультации после визита Мишустина в Азербайджан

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Баку и Москва продолжили экономические консультации после визита Мишустина в Азербайджан

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров 8-9 апреля отправился с дипломатической миссией в Россию, где принял участие в дискуссиях на высоком уровне, направленных на укрепление экономических связей между двумя странами. В ходе своего визита министр Джаббаров провел важные встречи с ключевыми фигурами, включая заместителя Председателя Правительства и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра экономического развития Максима Решетникова, председателя Банка России Эльвиру Набиуллину и других.

Центральным моментом переговоров стало признание расширяющегося экономического партнерства между двумя странами, на фоне зависимости Азербайджана от России как основного торгового союзника и ведущего импортера ненефтяной продукции Азербайджана. Дискуссии касались различных секторов, включая торговлю, транспорт, промышленность, машиностроение, судостроение, фармацевтику, инновации, искусственный интеллект и финансы.

Ключевыми темами стали меры по развитию ненефтяной промышленности Азербайджана, стимулы для предпринимателей в промышленных зонах и возможности создания совместных предприятий. Обе стороны подчеркнули необходимость совершенствования механизмов сотрудничества и обсудили взаимные интересы для дальнейшего укрепления своих экономических связей.

 Джаббарова в Москву  предшествовала состоявшаяся в в марте поездка премьер-министра России Михаила Мишустина в Азербайджан, которая заложила основу для расширения экономического сотрудничества. Примечательно, что передача полномочий соответствующим министрам экономики после визита Мишустина ознаменовала переход от диалога к практическим шагам.

В ходе визита Мишустина особое внимание было уделено вопросам логистической эффективности, а усилия были направлены на оптимизацию торговых потоков и содействие более плавному осуществлению трансграничных операций. В ходе обсуждений также была подчеркнута важность улучшения транспортной инфраструктуры, особенно вдоль международного транспортного коридора Север-Юг, проходящего через Азербайджан, который служит важным торговым маршрутом, связывающим Европу и Азию.

Важной вехой стало подписание всеобъемлющей дорожной карты по развитию транспортной инфраструктуры на 2024-2026 годы, в которой изложены конкретные меры по укреплению логистических возможностей и расширению транспортных сетей, что заложило прочную основу для устойчивого экономического роста и сотрудничества.

Утверждение дорожной карты российско-азербайджанского экономического сотрудничества до 2026 года свидетельствует о более глубокой приверженности укреплению экономических связей с уделением особого внимания различным секторам, включая торговлю, инвестиции, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Обе стороны подчеркнули необходимость определения новых направлений сотрудничества, подчеркнув потенциал для совместных проектов и инвестиций.

Экономические показатели свидетельствуют о динамичном развитии торговых отношений, при этом в последние годы наблюдается значительный рост товарооборота. По данным Государственного Таможенного Комитета Азербайджана (ГТК), в экономических отношениях между Азербайджаном и Россией наблюдался существенный рост: к концу 2023 года товарооборот вырос до 4,358 млрд USD, что на 17,5% больше чем в предыдущем году. О резком росте товарооборота по сравнению с предыдущим годом свидетельствует значительное увеличение объемов экспорта и импорта. Экспорт Азербайджана в Россию в 2023 году достиг 1,196 млрд USD (ростпо сравнению с 2022 годом на 22,7%), в то время как импорт из России составил 3,162 млрд USD (рост на 15,6%). Являясь третьим по величине торговым партнером Азербайджана, Россия играет ключевую роль в его внешнеторговом обороте, что свидетельствует о прочности их экономического партнерства.

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