Азербайджанский пограничник ранен в результате выстрела со стороны Армении (обновлено)
Азербайджанский офицер получил ранение в результате выстрела с территории Армении, сообщила государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана 10 апреля.
Инцидент имел место 10 апреля около 15.20 на участке границы в направлении села Джиджимли Губадлинского района, говорится в пресс-релизе.
Так, двое лиц, нарушив государственную границу с направления села Неркин Хнзореск Армении провели на территорию Азербайджана около 200 голов скота, углубившись на 300 метров.
По азербайджанскому пограничному наряду, пресекающему нарушение границы, был открыт огонь с боевого поста ВС Армении. В результате старший лейтенант Ровшан Мамедов получил ранение, далее сказано в сообщении ГПС.
Военнослужащий незамедлительно было эвакуирован в медучреждение.
Оперативная обстановка стабильна и контролируется азербайджанскими подразделениями, подчеркивается в сообщении.
«Ответственность за эту очередную провокацию полностью возлагается на военно-политическое руководство Армении», - далее сказано в пресс-релизе ГПС Азербайджана.
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В свою очередь, армянская сторона признала факт обстрела и ранение азербайджанского пограничника.
В сообщении Службы нацбезопасности Армении сказано, что армянский пастух оказался на территрии Азербайджана, когда искал потерявшееся стадо.
«Была стрельба со стороны пограничников. В результате инцидента с азербайджанской стороны есть один раненый.
Пограничные войска СНБ РА готовы к совместной проверке почему пастух и стадо пересекли границу.
Азербайджанская сторона вернула стадо. Пастух также находится на территории Армении», - сказано в сообщении.
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