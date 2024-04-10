“Репортеры без границ” призвали освободить Алескера Мамедли и других сотрудников Toplum TV

“Репортеры без границ» осуждают отказ властей предоставить учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли доступ к медицинской помощи, не смотря на обнаружение у него раковой опухоли и ухудшения его состояния. Он и его коллеги должны быть освобождены!» Об этом говорится в сообщении на странице организации на платформе X.