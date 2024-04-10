Чего добивается Россия в Армении, и что обещали Еревану на трехсторонней встрече в Брюсселе? - беседа с Тиграном Хзмаляном в программе "Çətin sual"

Чего добивается Россия в Армении, и что обещали Еревану на трехсторонней встрече в Брюсселе? Что дала Армении встреча в Брюсселе? Чем вызвана столь бурная реакция России, которая обвинила Армению в разрыве союзнических отношений и чуть ли не в предательстве?

На эти и другие вопросы в программе «Сложный вопрос» отвечает председатель правления Европейской партии Армении, председатель Совета управляющих армянского отделения Панъевропейского союза Тигран Хзмалян

По его словам, после войны 2020 года и «патриоцида» (патриоцид — лишение родины; так Хзмалян называет, организованный армянскими сепаратистами, исход этнических армян из Карабаха - Ред.), произошедшего с карабахским армянами в 2022 году, традиционная для нескольких поколений армян российская ориентация, их «вера в то, что Россия является стратегическим союзником Армении, была не то, что поколеблена, она для очень многих обратилась в прах».

По оценке Хзмаляна, встреча в Брюсселе подвела некий итог «процессам, происходившим в Армении в течение последних нескольких лет». Он также подчеркнул, что хотя об этом официально не говорят, в Брюсселе Армении были даны гарантии безопасности, что и было, по его словам, главным итогом брюссельской встречи.

«Армения была приглашена в ЕС и в перспективе в НАТО. Но для этого Армения должна не просто заморозить свою деятельность в ОДКБ, а заявить о выходе из него, СНГ и ЕврАзЭС», - сообщил он.

По его мнению, Запад нуждается в надежном партнере ан Южном Кавказе. Раньше таким партнером считалась Грузия, но поскольку новое руководство этой страны посеяла в Вашингтоне и Брюсселе семена сомнения, Пашинян и Армения были избраны в качестве главного партнера.

Хзмалян считает, что «Армения сделала свой выбор, и Азербайджан тоже свой выбор сделал». Поэтому само наличие миссии европейских наблюдателей на границе Армении и Азербайджана, в сущности, обозначило границу европейской цивилизации и европейских интересов. Сейчас эта граница пролегает по границе Армении и Азербайджана.

«Армения оказалась по европейскую сторону границы и это главное достижение Армении после катастрофических поражений последних лет. Мы одержали первую важную геополитическую победу», - говорит он.

Что касается достижения мира между Азербайджаном и Арменией, то, по мнению Хзмаляна, он может быть достигнут только после реализации решения «гаагского трибунала», который объявил о праве армян «Нагорного Карабаха» на свободное и безопасное возвращение. Но поскольку Азербайджан сделал свой выбор не между миром и войной, а между Россией и Западом, то сейчас не в интересах Азербайджана продолжать противостояние, иногда доходящее до военных столкновений. Но это в интересах России, а Азербайджану приходится расплачиваться за ту поддержку, которую она оказывала Азербайджану в последние годы.

«Мы полагаем, что не в интересах Азербайджана противостоять Армении в тот момент, когда за Арменией стали европейские страны и США», - говорит армянский политик.

По его признанию, в последние месяцы и годы Армении, в первую очередь со стороны стран Запада негласно оказывается экономическая и военная помощь.

«Одной из целей брюссельской встречи было обеспечение безопасности Армении путем ее вооружения», - заявил Хзмалян. Тут же добавив, что «Азербайджан должен предусмотреть возвращение армянского населения в то, что «при создании Азербайджана было названо Нагорно-Карабахской областью».