«Украина сегодня может стать Восточной Азией завтра»: премьер-министр Японии предостерег от российской агрессии
«Нынешняя Украина может завтра стать Восточной Азией»: премьер-министр Японии предостерег от российской агрессии
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду предупредил Белый дом, что «Нынешняя Украина может завтра стать Восточной Азией». По этой причине, он и президент Джо Байден установят перед лицом экспансии Китая на Тайвань и Южно-Китайское море более тесные военные связи, передает вашингтонский корреспондент Turan.
После состоявшейся в среду в Овальном кабинете встречи оба лидера заявили репортерам, что односторонние попытки изменить статус-кво в Индо-Тихоокеанском регионе или в других частях мира силовым путем или принуждением неприемлемы и будут быть встречены «решительными» действиями.
Япония поддерживает проводимую США политику, направленную против агрессии России в Украине, руководствуясь признанием того, что «Нынешняя Украина может завтра стать Восточной Азией».
Байден назвал обновление связей в сфере безопасности между США и Японией «самым значительным» изменением в отношениях с момента подписания двустороннего альянса в 1951 году. Оно будет включать в себя новую общую архитектуру противовоздушной и противоракетной обороны, которая также будет доступна Австралии, сказал президент.
Саммит Кишида-Байден состоялся накануне трехсторонней встречи с участием президента Филиппин Фердинанда Маркоса.
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