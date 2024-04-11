Хаменеи: помощь исламских стран Израилю – предательство

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи в четверг на встрече с дипломатами исламских стран сказал, что некоторые исламские страны также помогают сионистскому режиму. «Это предательство, предательство перед исламской общиной. Это также предательство самого себя, потому что, делая это, они укрепляют аппараты сионистского режима, что в конечном итоге будет вредно и для самих себя», - сказал он.

По его словам, «оказание некоторыми исламскими странами помощи сионистскому режиму, в то время, когда сионистский режим совершает преступления против женщин и детей, наивысшее предательство исламской общины и самих этими стран, так как эта помощь фактически ведет к их собственному уничтожению».

Иран в ожидании того, что все исламские страны разорвут политические и экономические отношения Израилем, - отметил он.

Хаменеи не назвал страны, которые имел в виду. Однако политические и экономические контакты с Израилем продолжают поддерживать Турция, Азербайджан и ряд стран Ближнего Востока.