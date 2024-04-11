Джейхун Байрамов отбыл на СМИД СНГ
Джейхун Байрамов отбыл на заседание СМИД СНГ
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 11 апреля отбыл с рабочим визитом в Беларусь.
Как сообщила пресс-служба МИД, в Минске 12 апреля Байрамов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ.
Запланированы также двусторонние встречи министра.
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