Джейхун Байрамов отбыл на заседание СМИД СНГ

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи в четверг на встрече с дипломатами исламских стран сказал, что некоторые исламские страны также помогают сионистскому режиму. «Это предательство, предательство перед исламской общиной. Это также предательство перед собой, потому что, делая это, они укрепляют аппараты сионистского режима, что в конечном итоге будет вредно и для самих себя», - сказал он.