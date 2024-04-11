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(16 минут назад)
Джейхун Байрамов отбыл на СМИД СНГ

Джейхун Байрамов отбыл на СМИД СНГ

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Джейхун Байрамов отбыл на заседание СМИД СНГ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 11 апреля  отбыл с рабочим визитом в Беларусь.

Как  сообщила  пресс-служба МИД, в Минске 12 апреля Байрамов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ.

Запланированы также двусторонние встречи министра.

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