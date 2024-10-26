Из-за воздушных ударов по Ирану ряд авиакомпаний запросили посадку в Баку
Из-за воздушных ударов по Ирану ряд авиакомпаний запросил посадку в Баку
В связи с закрытием воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний запросили экстренную посадку в Бакинском международном аэропорту.
Как сообщили в управлении воздушной гавани азербайджанской столицы, в Баку приземлились рейсы: авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Москва («Домодедово») – Кувейт; Fly Dubai из Будапешта, Москвы («Внуково»), Минска, Казани и Санкт-Петербурга в Дубай; Air Arabia по маршруту Москва – Шарджа.
Бакинский аэропорт мобилизовал все необходимые ресурсы для оперативного и качественного обслуживания прибывших рейсов, отмечено в сообщении.
Согласно графическим изображениям сайтов, проводящих мониторинги международных полетов, многие авиакомпании изменили маршруты и использовали воздушное пространство Азербайджана в обход Ирана.
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