Из-за воздушных ударов по Ирану ряд авиакомпаний запросили посадку в Баку

Из-за воздушных ударов по Ирану ряд авиакомпаний запросил посадку в Баку

В связи с закрытием воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний запросили экстренную посадку в Бакинском международном аэропорту.

Как сообщили в управлении воздушной гавани азербайджанской столицы, в Баку приземлились рейсы: авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Москва («Домодедово») – Кувейт; Fly Dubai из Будапешта, Москвы («Внуково»), Минска, Казани и Санкт-Петербурга в Дубай; Air Arabia по маршруту Москва – Шарджа.

Бакинский аэропорт мобилизовал все необходимые ресурсы для оперативного и качественного обслуживания прибывших рейсов, отмечено в сообщении.

Согласно графическим изображениям сайтов, проводящих мониторинги международных полетов, многие авиакомпании изменили маршруты и использовали воздушное пространство Азербайджана в обход Ирана.

Минувшей ночью Израиль нанес воздушные удары по военным объектам Ирана.