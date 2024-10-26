Игбал Абилов
Преследование Игбала Абилова подрывает академическую свободу - SAR
Международная сеть Scholars at Risk ( SAR - «Ученые в группе риска») – проект по мониторингу академической среды выразил обеспокоенность по поводу уголовного преследования в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова.
В сообщении организации напоминается, что гражданин Азербайджана, преподаватель Белорусского государственного университета Абилов был арестован в Азербайджане в июле этого года по обвинениям в «госизмене», «призывах против государства», «разжигании межнациональной вражды».
Абилов, этнический талыш, специализируется на истории и этнографии, уделяя особое внимание этническим меньшинствам Южного Кавказа, Турции и Ирана. Абилов также является членом Талышской национальной академии, консорциума ученых, изучающих коренную группу талышей, далее подчёркивается в сообщении.
SAR обращает внимание на заявления правозащитных организаций о том, что «Азербайджан принял жесткие меры в отношении ученых, журналистов и активистов, критикующих политику правительства, в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая должна состояться в ноябре 2024 года в Баку».
Scholars at Risk «обеспокоены тюремным заключением ученого, которое, по всей видимости, является местью за его исследования истории и культуры этнических меньшинств, включая талышскую группу в Азербайджане, и сотрудничество с армянскими учеными». «Государственные органы обязаны воздерживаться от ограничения или возмездия за самовыражение, если оно ненасильственное и ответственное. Помимо вреда непосредственной жертве, произвольные задержания подрывают академическую свободу и демократическое общество в целом», - говорится в заключение сообщения SAR.
*Игбал Абилов был задержан 22 июля, когда приехал в Азербайджан к родственникам. Ему предъявлены обвинения по статьям: 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.
В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.
Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным.
-
- Политика
- 26 октябрь 2024 10:33
-
Политика
-
- 26 октябрь 2024, 14:28
Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 26 октября провел встречу со старшим советником президента США по международной климатической политике Джоном Подеста.
-
- 26 октябрь 2024, 13:58
Иран уведомил Израиль через посредника, что воздержится от ответных действий на воздушный удар, совершенный израильскими силами в ночь на субботу, 26 октября. Об этом сообщает Sky News Arabia в своем блоге на платформе X, ссылаясь на анонимный источник.
-
100 самолетов в небе: Израиль три часа наносил удары по Ирану В ходе операции были атакованы не менее 20 целей, однако удары по ядерным и нефтяным объектам не наносились.
-
- 26 октябрь 2024, 10:33
В связи с закрытием воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний запросили экстренную посадку в Бакинском международном аэропорту.
Написать отзыв