Международная сеть Scholars at Risk ( SAR - «Ученые в группе риска») – проект по мониторингу академической среды выразил обеспокоенность по поводу уголовного преследования в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова.

В сообщении организации напоминается, что гражданин Азербайджана, преподаватель Белорусского государственного университета Абилов был арестован в Азербайджане в июле этого года по обвинениям в «госизмене», «призывах против государства», «разжигании межнациональной вражды».

Абилов, этнический талыш, специализируется на истории и этнографии, уделяя особое внимание этническим меньшинствам Южного Кавказа, Турции и Ирана. Абилов также является членом Талышской национальной академии, консорциума ученых, изучающих коренную группу талышей, далее подчёркивается в сообщении.

SAR обращает внимание на заявления правозащитных организаций о том, что «Азербайджан принял жесткие меры в отношении ученых, журналистов и активистов, критикующих политику правительства, в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая должна состояться в ноябре 2024 года в Баку».

Scholars at Risk «обеспокоены тюремным заключением ученого, которое, по всей видимости, является местью за его исследования истории и культуры этнических меньшинств, включая талышскую группу в Азербайджане, и сотрудничество с армянскими учеными». «Государственные органы обязаны воздерживаться от ограничения или возмездия за самовыражение, если оно ненасильственное и ответственное. Помимо вреда непосредственной жертве, произвольные задержания подрывают академическую свободу и демократическое общество в целом», - говорится в заключение сообщения SAR.

*Игбал Абилов был задержан 22 июля, когда приехал в Азербайджан к родственникам. Ему предъявлены обвинения по статьям: 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.

В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.

Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным.