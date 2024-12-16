Израильская авиация уничтожила склады с иранскими ракетами в Тартусе
Израильская авиация уничтожила склады с иранскими ракетами в Тартусе
Рано утром 16 декабря авиация Израиля нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по объектам вблизи города Тартус на северо-западе Сирии. Последовавшие за этим взрывы, вызвали подземные толчки магнитудой 3.
Как сообщил Сирийский центр мониторинг прав человека, по району Тартуса было нанесено 10 ударов. Были уничтожены оружейные склады и позиции ПВО. Также были нанесены удары по военным объектам в Латакии.
Отметим, что в Тартусе и Латакии находятся две российские военные базы. В последние дни российские военные стали спешно покидать их и вывозить свое оборудование и технику.
Согласно израильским и ряда западных СМИ, на складах в Тартусе хранились баллистические ракеты, которые были переданы режиму Асада Ираном. До последнего времени эти ракеты контролировались иранскими военными.
Согласно оценкам зарубежных источников, начиная с 8 декабря, авиация Израиля нанесла более 400 ударов по военным объектам в Сирии.
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