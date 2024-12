İsrail aviasiyası Tartusda İran raketlərinin saxlandığı anbarları məhv edib

Dekabrın 16-da səhər saatlarında İsrail aviasiyası Suriyanın şimal-qərbində Tartus şəhəri yaxınlığındakı obyektlərə raket-bomba zərbələri endirib. Bundan sonra baş verən partlayışlar 3 bal gücündə yeraltı təkanlara səbəb olub.

Suriya İnsan Hüquqlarının Monitorinqi Mərkəzi bildirib ki, Tartus bölgəsinə 10 zərbə endirilib. Silah anbarları və HHM mövqeləri məhv edilib. Eyni zamanda, Latakiyada hərbi obyektlərə zərbələr endirilib.

Qeyd edək ki, Tartusda və Latakiyada iki Rusiya hərbi bazası yerləşir. Son günlər rus hərbiçilər onları tələsik şəkildə tərk etməyə və öz avadanlıq və texnikalarını çıxarmağa başlayıblar.

İsrailin və bir sıra Qərb KİV-lərinin məlumatına görə, Tartusdakı anbarlarda Əsəd rejiminə İranın verdiyi ballistik raketlər saxlanırdı. Son günlərə qədər bu raketlər İran hərbiçilərinin nəzarəti altında idi.

Xarici mənbələrin qiymətləndirmələrinə görə, dekabrın 8-dən etibarən İsrail aviasiyası Suriyadakı hərbi obyektlərə 400-dən çox zərbə endirib.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video