Израильские танки в 20 км от Дамаска
Израильские танки в 20 км от Дамаска
В течение минувшей ночи и утром 10 декабря израильская армия продолжала наносить массированные удары по военным объектам на территории Сирии, сообщают зарубежные СМИ.
После занятия Буферной зоны в районе Голанских высот израильская бронетехника продолжает движение вглубь Сирии и находится уже в 20 км к югу от Дамаска.
Впервые за 50 лет авиаударами уничтожены базы ВВС и ВМС сирийской армии. За последние двое суток атакованы до 300 целей, уничтожены целые эскадрильи самолетов и вертолетов, потоплены боевые корабли.
Удары наносятся также по оборонным предприятиям, исследовательским центрам и по конвоям с оружием, которое пытаются перебросить в Ливан.
Кроме авиации уничтожаются системы Противоракетной обороны, поставленных Ираном и Россией.
В последние два дня из Дамаска были эвакуированы десятки российских дипломатов, со здания посольства снят российский флаг. Завершается и постоянное российское военное присутствие в Сирии. Российские корабли покинули базу в Тартусе, вывозится техника с базы в Латакии.
Отводят свои формирования и иранцы, которые на протяжении многих лет укрепляли свое присутствие в Сирии. Потери режим аятолл несет колоссальные, в том числе и имиджевые.
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