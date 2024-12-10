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(5 минут назад)
Израильские танки в 20 км от Дамаска

Израильские танки в 20 км от Дамаска

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Израильские танки в 20 км от Дамаска

В течение минувшей ночи и утром 10 декабря израильская армия продолжала наносить массированные удары по военным объектам на территории Сирии, сообщают зарубежные СМИ. 

После занятия Буферной зоны в районе Голанских высот израильская бронетехника продолжает движение вглубь Сирии и находится уже  в 20 км к югу от Дамаска.

Впервые за 50 лет авиаударами уничтожены базы ВВС и ВМС сирийской армии. За последние двое суток атакованы до 300 целей, уничтожены целые эскадрильи самолетов и вертолетов, потоплены боевые корабли.

Удары наносятся также по оборонным предприятиям, исследовательским центрам и по конвоям с оружием, которое пытаются перебросить в Ливан.

Кроме авиации уничтожаются системы Противоракетной обороны, поставленных Ираном и Россией.

В последние два дня из Дамаска были эвакуированы десятки российских дипломатов, со здания посольства снят российский флаг. Завершается и постоянное российское военное присутствие в Сирии. Российские корабли покинули базу в Тартусе,  вывозится техника с базы в Латакии.

Отводят свои формирования и иранцы, которые на протяжении многих лет укрепляли свое присутствие в Сирии. Потери режим аятолл несет колоссальные, в том числе и имиджевые.

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