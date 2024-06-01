К итогам поездки госсекретаря США Блинкена Восточную Европу
К итогам поездки госсекретаря США Блинкена Восточную Европу
Госсекретарь Блинкен в пятницу завершил поездку в Восточную Европу, и дал понять, что администрация Байдена разрешила Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по целям внутри России, даже за пределами Харьковской области, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN, сопровождавший госсекретаря в поездке.
"Мы будем адаптироваться к ситуации", - сказал Блинкен, когда его спросили, разрешат ли США, чтобы Украина атаковала цели в глубине России ?
"Мы хотим убедиться, что действуем целенаправленно и эффективно", - сказал дипломат на пресс-конференции в Праге после встречи министров иностранных дел стран НАТО.
Блинкен впервые использовал фразу «адаптироваться к ситуации» в Кишиневе в среду, намекая, что администрация США собирается разрешить Украине наносить ответные удары по России из Харькова.
"Позвольте мне прояснить: самооборона - это не эскалация", - сказал журналистам глава НАТО Йенс Столтенберг в пятницу. "Самооборона - это фундаментальное право. Украина имеет право и ответственность защищать свой народ, и мы имеем право помогать Украине отстаивать свое право на самооборону».
"Конечно, России это не нравится", - добавил Столтенберг. "Путин хотел удержать союзников по НАТО от поддержки Украины. Но мы не будем сдерживаться".
После решения США Германия объявила в пятницу, что также позволит Украине бить по России, используя немецкое оружие.
Блинкен также сказал, что на саммите в Вашингтоне будет выделен «сильный пакет» поддержки Украины.
Это поможет должным образом обеспечить Украину ресурсами для самозащиты и приблизить ее членство в НАТО, сказал он.
В сообщении Госдепартамента по итогам поездки говориться, что в телефонном разговоре с украинским коллегой Кулебой Блинкен подчеркнул эту позицию США.
В ходе бесед с коллегами из Иордании, Саудовской Аравии и Турции Блинкен обсудил трехэтапное предложение, которое Израиль представил для прекращения кризиса и достижения немедленного прекращения огня в Газе.
Блинкен подчеркнул, что ХАМАС должен принять сделку.
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