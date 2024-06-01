За неделю в Карабахе были обнаружены десятки автоматов, тысячи патронов
За неделю в Карабахе были обнаружены десятки автоматов, тысячи патронов
С 25 по 31 мая в Карабахе были обнаружены и изъяты десятки единиц огнестрельного оружия и гранат, тысячи патронов.
В частности, как сообщила пресс-служба МВД Азербайджана, в Ханкенди изъяты 41 автомат, 6 пистолетов, 8 ружей, 45 гранат, 5 снарядов, 60 запалов, 125 магазинов для патронов, 16 323 патрона различного калибра, 29 штыков-ножей, 4 средства связи и другие боеприпасы.
Кроме того, на территории Ходжалинского и Ходжавендского районов были обнаружены и изъяты в общей сложности 2 автомата, 57 гранат, 9 снарядов, 22 запала, 56 магазинов для патронов, 9 560 патронов разного калибра.
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