ГПС отчиталась о деятельности в мае

ГПС отчиталась о деятельности в мае

В мае в Азербайджане были задержаны 126 нарушителей границы.

Среди них 83 гражданина Азербайджана, 30 граждан Пакистана, 5 - Ирака, 3 - Ирана, 3 - Афганистана, 1 - Непала и 1 – России, говорится в сообщении государственной пограничной службы (ГПС).

Также задержаны 16 человек в рамках борьбы с нелегальной миграцией при попытке пересечения государственной границы с фальшивыми документами.

Кроме того, были задержаны 809 человек за нарушение правил пограничного режима.

В рамках мер по борьбе с преступностью задержаны 316 человек, объявленных правоохранительными органами Азербайджана в розыск.

Пограничники остановили 419 человек, которым был запрещен выезд из Азербайджан и не пропустили 23 человек, которым был наложен запрет на въезд в страну.

Из незаконного оборота пограничниками изъяты 178 кг 146 гр. наркотиков и 225 сильнодействующих таблеток.

Также пресечена контрабанда товаров, в том числе лекарств, спиртных напитков, табачных изделий на 2 млн. 16 тыс. 964 манат.