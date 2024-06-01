ГПС отчиталась о деятельности в мае
ГПС отчиталась о деятельности в мае
В мае в Азербайджане были задержаны 126 нарушителей границы.
Среди них 83 гражданина Азербайджана, 30 граждан Пакистана, 5 - Ирака, 3 - Ирана, 3 - Афганистана, 1 - Непала и 1 – России, говорится в сообщении государственной пограничной службы (ГПС).
Также задержаны 16 человек в рамках борьбы с нелегальной миграцией при попытке пересечения государственной границы с фальшивыми документами.
Кроме того, были задержаны 809 человек за нарушение правил пограничного режима.
В рамках мер по борьбе с преступностью задержаны 316 человек, объявленных правоохранительными органами Азербайджана в розыск.
Пограничники остановили 419 человек, которым был запрещен выезд из Азербайджан и не пропустили 23 человек, которым был наложен запрет на въезд в страну.
Из незаконного оборота пограничниками изъяты 178 кг 146 гр. наркотиков и 225 сильнодействующих таблеток.
Также пресечена контрабанда товаров, в том числе лекарств, спиртных напитков, табачных изделий на 2 млн. 16 тыс. 964 манат.
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