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(4 часа назад)
В воскресенье в Азербайджане воздух прогреется до +30°

В воскресенье в Азербайджане воздух прогреется до +30°

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В воскресенье в Азербайджане воздух прогреется до +30°

В воскресенье, 2 июня  в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Периодически усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня ослабнет.

Температура воздуха составит ночью +15 +20°, днем +22 +27° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы и град, в высокогорье – мокрый снег. Местами будет наблюдаться туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +15 +20°, днем +25 +30°, в горах ночью +9 +13°, днем +13 +18°.

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