В воскресенье в Азербайджане воздух прогреется до +30°
В воскресенье в Азербайджане воздух прогреется до +30°
В воскресенье, 2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Периодически усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня ослабнет.
Температура воздуха составит ночью +15 +20°, днем +22 +27° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы и град, в высокогорье – мокрый снег. Местами будет наблюдаться туман, порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью +15 +20°, днем +25 +30°, в горах ночью +9 +13°, днем +13 +18°.
Общество
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