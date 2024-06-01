В воскресенье в Азербайджане воздух прогреется до +30°

В воскресенье в Азербайджане воздух прогреется до +30°

В воскресенье, 2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Периодически усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня ослабнет.

Температура воздуха составит ночью +15 +20°, днем +22 +27° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы и град, в высокогорье – мокрый снег. Местами будет наблюдаться туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +15 +20°, днем +25 +30°, в горах ночью +9 +13°, днем +13 +18°.