Суд продлил срок ареста Тофигу Ягублу еще на 20 дней

Суд продлил срок ареста Тофигу Ягублу еще на 20 дней

Наримановский районный суд Баку 1 июня удовлетворил представление следственного органа о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении члена Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофига Ягублу Ягублу еще на 20 дней, сообщил Turan его адвокат Немат Керимли.

По его словам, срок ареста Ягублу истекал 11 июня, теперь же решением суда содержание под стражей продлено до 1 июля.

Интересно, что предварительное следствие в отношении Ягублу уже завершено.

Продление срока ареста означает затягивание начала судебного следствия по его делу.

*Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов. Местные и международные правозащитные организации признали его политзаключенным.