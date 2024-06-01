Фарид Мехрализаде - еще один арестованный по делу Abzas media
Фарид Мехрализаде - еще один арестованный по делу Abzas media
Хатаинский суд Баку 1 июня арестовал экономиста Фарида Мехрализаде на 3 месяца и 20 дней.
Как сообщили его родственники, Фариду предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда), в рамках дела против сотрудников издания Abzas media.
На процессе Мехрализаде заявил, что не виновен и не имел никаких деловых отношений с изданием Abzas media.
Экономист заявил так же, что во время задержания подвергся физическому давлению. На защита подаст апелляционную жалобу решение суда.
Политика
-
- 1 июнь 2024, 20:20
Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов в субботу прекратил сухую голодовку, которую проводил в Бакинском следственном изоляторе номер 1 с 25 мая.
-
- 1 июнь 2024, 15:49
В пятницу группа пропалестинских активистов совершила нападение на офис азербайджанской нефтяной компании Socar в Стамбуле.
-
- 1 июнь 2024, 14:24
Наримановский районный суд Баку 1 июня удовлетворил представление следственного органа о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении члена Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофига Ягублу Ягублу еще на 20 дней, сообщил Turan его адвокат Немат Керимли.
-
- 1 июнь 2024, 12:45
В мае в Азербайджане были задержаны 126 нарушителей границы.
Написать отзыв