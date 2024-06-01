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(4 часа назад)
Фарид Мехрализаде - еще один арестованный по делу Abzas media

Фарид Мехрализаде - еще один арестованный по делу Abzas media

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Фарид Мехрализаде - еще один арестованный по делу Abzas media

Хатаинский суд Баку 1 июня арестовал экономиста Фарида Мехрализаде на 3 месяца и 20 дней.

Как сообщили его родственники, Фариду предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда), в рамках дела против сотрудников издания Abzas media.

На процессе Мехрализаде заявил, что не виновен и не имел никаких деловых отношений с изданием Abzas media.

Экономист заявил так же, что во время задержания подвергся физическому давлению. На защита подаст апелляционную жалобу решение суда.

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