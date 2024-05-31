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(9 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Стамбуле совершено нападение на офис Socar

В пятницу  группа пропалестинских активистов совершила нападение на офис азербайджанской нефтяной компании Socar в Стамбуле. Они обвинили Азербайджан в поставках нефти Израилю и требовали прекратить это.

Хулиганы облили краской стены здания и пытались ворваться внутрь. Охрана попыталась удержать нападавших и удалить от здания.
 

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