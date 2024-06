В Стамбуле совершено нападение на офис Socar

В пятницу группа пропалестинских активистов совершила нападение на офис азербайджанской нефтяной компании Socar в Стамбуле. Они обвинили Азербайджан в поставках нефти Израилю и требовали прекратить это.

Хулиганы облили краской стены здания и пытались ворваться внутрь. Охрана попыталась удержать нападавших и удалить от здания.



