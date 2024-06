SOCAR-ın İstanbuldakı ofisinə hücum olub

Cümə günü bir qrup Fələstin tərəfdarı Azərbaycanın neft şirkəti Socarın İstanbuldakı ofisinə hücum edib. Onlar Azərbaycanı İsrailə neft tədarük etməkdə günahlandırıb və bunun dayandırılmasını tələb ediblər.

Xuliqanlar binanın divarlarına qırmızı boya töküb və içəri girməyə cəhd edoblər. Mühafiçilər hücum edənlərin qarşısını almağa və onları binadan uzaglışdırmaga çalışıb.

