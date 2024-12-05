Кабинет министров Азербайджана пересмотрел список жизненно важной инфраструктуры, находящейся под защитой

Кабинет министров Азербайджана утвердил поправки в официальный список жизненно важных объектов инфраструктуры, подлежащих защите, значительно расширив круг охраняемых объектов в рамках стратегии управления водными ресурсами страны.

Изменения, объявленные 4 декабря 2024 года, включают добавление 60 новых пунктов, охватывающих крупные водохранилища, системы распределения воды и водоочистные сооружения. Целью этих изменений является приведение списка в соответствие с директивами, изложенными в указе президента от 17 ноября 2023 года, касающимися оперативной безопасности Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Новые включения варьируются от критических систем хранения воды, таких как водохранилища Мингячевир, Шамкир и Еникенд, до городских инфраструктур снабжения, таких как водохранилища Рамана и Бадамдар в Баку. Обновленный список также подчеркивает региональные проекты, включая Шушинский водоочистной комплекс и трубопровод Огуз-Габала-Баку, что отражает повышенное внимание правительства к водной безопасности и устойчивому управлению.

Контроль за безопасностью этих объектов будет осуществляться МЧС и МВД. Первое будет отвечать за охрану водохранилищ и каналов, а второе — за городскую и промышленную инфраструктуру водоснабжения.

Изменения являются частью более широкой стратегии по решению проблемы нехватки воды и обеспечению устойчивости критической инфраструктуры к последствиям изменения климата.

Поправки принимаются на фоне растущей обеспокоенности по поводу устойчивости водных ресурсов в регионе Южного Кавказа, при этом эксперты высоко оценивают проактивный подход Азербайджана к защите ресурсов и готовности к стихийным бедствиям.