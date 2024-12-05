Сенатор Кардин: «Руфат Сафаров должен был встретиться со мной и другими сенаторами на следующей неделе»

Сенатор Кардин: «Руфат Сафаров должен был встретиться со мной и другими сенаторами на следующей неделе»

Авторитеный сенатор США призвал власти Азербайджана немедленно освободить известного правозащитника Руфата Сафарова, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Руфат Сафаров должен был встретиться со мной и другими сенаторами на следующей неделе, чтобы получить премию Государственного департамента за заслуги в области прав человека, но азербайджанский режим заключил его в тюрьму по надуманным обвинениям», — сказал Бен Кардин - председатель сенатского комитета по международным отношениям.

Сафаров, директор местной правозащитной группы Defense Line, был помещен в предварительное заключение на четыре месяца после ареста в понедельник.

В 2015 году бывший прокурор Сафаров был арестован и отсидел три года в тюрьме, прежде чем был помилован Ильхамом Алиевым в 2019 году.

По словам семьи Сафарова, он должен был уехать в ближайшие дни в США, чтобы получить награду за права человека.

«Его борьба за справедливость выходит за рамки тюремных стен. Его необходимо немедленно освободить», — заявил Кардин.