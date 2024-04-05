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(16 минут назад)
Kanal-11 осуждает последние аресты журналистов

Kanal-11 осуждает последние аресты журналистов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Kanal-11 осуждает последние аресты журналистов

Интернет-ТВ   Kanal-11 выступил с заявлением в связи с последними арестами в Азербайджане журналистов и активистов.

«Нет сомнений, что эта волна репрессий против общественно-политических активистов и журналистов, начатая в прошлом году, является частью плана правительства Азербайджана по уничтожению последних независимых голосов в стране», - говорится в заявлении медиа-структуры.

Однако, предыдущие репрессии 2012-2014 гг. показали, что несмотря на аресты, давление, преследования, полностью подавить независимые голоса в стране не удастся.

Kanal-11, выразил солидарность с Toplum TV и Abzas Media, чьи журналисты подверглись арестам, и заявил о присоединении к «единому фронту против авторитаризма».

Напомним, что руководитель этого  Kanal-11 Теймур Керимов был арестован в декабре прошлого года по обвинению в вымогательстве.

Этот медиа-ресурс освещал протестные акции политического и социального характера. В настоящее время его сотрудники продолжают работу на других медиа-площадках.

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