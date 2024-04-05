Участие российских миротворцев в операциях по разминированию в Ходжалы, Азербайджан, вызвало споры о потенциальных последствиях их длительного присутствия в регионе. Председатель правления Национального агентства Азербайджана по противоминной деятельности (ANAMA) Вугар Сулейманов рассказал о планах привлечения российских миротворцев к разминированию во время брифинга, посвященного Международному дню информирования о минной опасности и помощи в противоминной деятельности.

Сулейманов подчеркнул продолжающийся процесс аккредитации российских миротворцев, указав на подготовку к развертыванию оборудования, собак и персонала для разминирования в Ходжалы в ближайшем будущем. Однако возникли различные точки зрения относительно целесообразности такого участия и его потенциальных последствий.

Политолог Насими Мамедли выразил сомнение в совместимости деятельности по разминированию с мандатом российских миротворцев, заявив, что их основная роль заключается в регулировании отношений между конфликтующими сторонами. В интервью Радио Азадлыг Мамедли утверждал, что, поскольку после прекращения огня в этом районе больше нет конфликтующих сторон, нет оснований для участия миротворцев в подобных операциях.

Напротив, депутат Джейхун Мамедов заявил Turan, что продолжающееся присутствие российских миротворцев в регионе, как это предусмотрено Соглашением от 10 ноября, оправдывает их участие в усилиях по разминированию. Он подчеркнул практические преимущества использования существующего миротворческого контингента для ускорения разминирования, тем самым помогая усилиям Азербайджана по постконфликтному восстановлению.

Однако сохраняются опасения по поводу возможного продления пребывания российских миротворцев в регионе. Мамедли предостерег от игнорирования стратегических интересов России на Южном Кавказе, предположив, что Москва может использовать динамику конфликта для утверждения своего влияния и расширения своего военного присутствия. Он призвал проявлять бдительность в отношении любых попыток продлить срок пребывания миротворцев сверх того, что считается необходимым для усилий по стабилизации.

Напротив, Мамедли подтвердил официальную позицию о том, что деятельность миротворцев ограничена по времени в соответствии с соглашением, подчеркнув их роль в операциях по разминированию в качестве временной меры для решения неотложных проблем в постконфликтный период.

Проблема разминирования имеет большое значение для Азербайджана, поскольку официальные данные свидетельствуют о большом количестве жертв в результате подрыва на наземных минах на освобожденных территориях. Несмотря на усилия по получению карт разминирования из Армении, расхождения сохраняются, что вызывает разочарование и затрудняет усилия по разминированию.

Обмен картами, якобы в обмен на освобождение задержанных армянских военнослужащих, не решил полностью проблему, поскольку власти Азербайджана ставят под сомнение точность и полноту предоставленной информации. В ответ премьер-министр Армении заявил, что были предоставлены все доступные карты, подчеркнув спорный характер постконфликтных переговоров и последствий военных действий.

В то время как Азербайджан решает сложнейшую задачу постконфликтного восстановления, споры вокруг участия российских миротворцев в операциях по разминированию продолжаются. Страна - перед дилеммой краткосрочной помощи и долгосрочными последствиями для суверенитета и безопасности.