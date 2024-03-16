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(46 минут назад)
Комитет по защите журналистов осудил продление ареста журналистов Abzas Media

Комитет по защите журналистов осудил продление ареста журналистов Abzas Media

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Комитет по защите журналистов осудил продление ареста журналистов Abzas Media

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет по защите журналистов (КЗЖ) 15 марта выступил с заявлением, в котором осудил продление предварительного заключения шести журналистов Abzas Media.

«Поскольку в Азербайджане арестовывают и задерживают критически настроенных журналистов по всей стране, это последнее решение о продлении срока заключения сотрудников Abzas Media иллюстрирует твердую решимость властей подвергать цензуре своих лучших и самых ярких репортеров, заключая их под стражу», - заявила представитель КЗЖ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

 «Власти Азербайджана должны немедленно снять все обвинения с сотрудников Abzas Media, освободить всех несправедливо заключенных в тюрьму журналистов и прекратить репрессии против независимой прессы», - далее приводятся слова Саид в заявлении КЗЖ.

КЗЖ напомнил, что в случае признания виновными журналистам грозит до восьми лет лишения свободы.

Хатаинский районный суд столицы Баку на отдельных слушаниях 14 и 15 марта продлил на три месяца срок содержания под стражей директора Abzas Media Ульви Гасанли, главного редактора Севиндж Вагифгызы и менеджера проектов этого СМИ Мохаммеда Кекалова, отмечает КЗЖ.

 «Репрессии против Abzas Media - издания, известного расследованием обвинений в коррупции среди высокопоставленных государственных чиновников - начались в ноябре, когда полиция провела рейд в его офисах и обвинила сотрудников в незаконном ввозе денег западных доноров в Азербайджан», - далее подчеркивает КЗЖ.

Сотрудники Abzas Media входят в число 10 журналистов трех независимых СМИ, которые в настоящее время находятся в заключении в Азербайджане на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом, указывается в заявлении.

Так, в начале марте полиция провела рейд в офисе Toplum TV , и суд постановил арестовать  учредителя этой медийной  палтформы Алескера Мамедли и ее видеоредактора Мушвига Джаббара на четыре месяца до завершения  следствия  по обвинению в контрабанде валюты.

Директор интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и репортер проекта Шамо Эминов находятся в заключении соответственно с ноября и декабря 2023 г. по тем же обвинениям, отмечает КЗЖ.

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