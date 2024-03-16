США осудили создание российских избирательных участков в Грузии, Молдове и Украине

США осудили создание российских избирательных участков в Грузии, Молдове и Украине

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, отвечающий за Европу и Евразию, в пятницу осудил открытие избирательных участков России на оккупированных грузинских территориях Абхазии и Южной Осетии, а также на молдавской территории Приднестровья, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

"Кремль снова попирает суверенитет и территориальную целостность этих стран", - отметил в твиттере помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен.

Ранее Госдепартамент также осудил продолжающиеся усилия России по подрыву суверенитета Украины путем проведения фактивных президентских выборов на оккупированных украинских территориях. "Мы не признаем и никогда не признаем легитимность или исход попытки Путина узаконить его незаконный захват земли", - отметил О'Брайен в отдельном твите.

Россияне голосуют на трехдневных президентских выборах в эти выходные.