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(47 минут назад)
США осудили создание российских избирательных участков  в Грузии, Молдове и Украине

США осудили создание российских избирательных участков  в Грузии, Молдове и Украине

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США осудили создание российских избирательных участков  в Грузии, Молдове и Украине

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, отвечающий за Европу и Евразию, в пятницу осудил открытие избирательных участков  России на оккупированных грузинских территориях Абхазии и Южной Осетии, а также на молдавской территории Приднестровья, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

"Кремль снова попирает суверенитет и территориальную целостность этих стран", - отметил в твиттере помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен. 

Ранее Госдепартамент также осудил продолжающиеся усилия России по подрыву суверенитета Украины путем проведения фактивных президентских выборов на оккупированных украинских территориях. "Мы не признаем и никогда не признаем легитимность или исход попытки Путина узаконить его незаконный захват земли", - отметил О'Брайен в отдельном твите. 

Россияне голосуют на трехдневных президентских выборах в эти выходные.

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