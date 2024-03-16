ABŞ Gürcüstan, Moldova və Ukraynada Rusiya seçki məntəqələrinin yaradılmasını pisləyib

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Reuters: Тайвань в субботу предупредил о приближении кораблей береговой охраны Китая, которые второй день подряд заходили в его ограниченные воды вблизи прифронтовых островов вблизи Китая, поскольку напряженность в чувствительном Тайваньском проливе нарастает. Береговая охрана Тайваня сообщила, что четыре катера береговой охраны Китая в субботу утром вошли в закрытые воды контролируемых Тайванем островов Кинмэнь, которые прилегают к китайскому побережью. В сообщении говорится, что китайские катера оставались там чуть более часа после того, как власти Тайваня попросили их уйти. Китай утверждает, что Тайвань, управляемый демократическим путем, является его собственной территорией, несмотря на решительные возражения острова. В последние годы он активизировал военные действия вблизи Тайваня, почти ежедневно вторгаясь в опознавательные зоны противовоздушной обороны. "Вы вошли в ограниченные воды нашей страны. Пожалуйста, немедленно развернитесь", - сказал тайваньский предствитель по радио в широковещательном сообщении своим китайским коллегам, согласно видеозаписи, опубликованной в субботу береговой охраной Тайваня. На кадрах видно, как катер береговой охраны Тайваня отслеживает движение двух китайских кораблей на близком расстоянии. "Этот шаг серьезно повлиял на движение и безопасность. Чтобы избежать провоцирования инцидентов на море, мы настоятельно призываем их прекратить подобное поведение", - говорится в заявлении береговой охраны Тайваня. Немедленных комментариев от береговой охраны Китая не поступало, у которой нет общедоступных контактных данных. Береговая охрана Китая также проводила патрулирование вблизи островов Киньмэнь в пятницу, при этом четыре катера китайской береговой охраны были предупреждены тайваньскими коллегами о необходимости отхода, сообщает официальное центральное информационное агентство Тайваня. В прошлом месяце береговая охрана Китая начала регулярное патрулирование в районе Киньмэнь после того, как двое граждан Китая погибли при попытке скрыться от береговой охраны Тайваня после того, как их лодка вошла в запрещенные воды. Тайвань направил катера береговой охраны в четверг для участия в спасательной миссии по просьбе Китая после того, как китайское рыболовецкое судно перевернулось вблизи островов Кинмэнь. Правительство Тайваня подчеркнуло важность сотрудничества между Тайванем и Китаем в условиях возросшей напряженности. В пятницу Тайвань также направил несколько лодок по просьбе Китая, чтобы помочь в поисках китайского рыбака, который упал за борт вблизи контролируемых Тайванем островов Мацу в северной части Тайваньского пролива. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Тайваня, пожелавший остаться неназванным из-за деликатности вопроса, сообщил агентству Рейтер, что Пекин рассылает "сбивающие с толку" сообщения, продолжая преследовать Тайвань, и в тоже время просит Тайбэй о помощи в урегулировании инцидентов на море. Чиновник сказал, что последние действия китайской береговой охраны в Киньмэне "не несли существенных угроз безопасности", но осложнили там ситуацию. "Мы ничего не знаем", - сказал чиновник. "Вчера мы пытались спасти их рыбаков, а сегодня они обнажают зубы и когти". На прошлой неделе высший политический орган Тайваня в Китае призвал своего гигантского соседа не менять "статус-кво" в водах вблизи Цзиньмэнь, направляя катера береговой охраны в запретные зоны.

AP: Немецкие законодатели в четверг отклонили новый призыв оппозиции к правительству отправить крылатые ракеты большой дальности Taurus в Украину, на следующий день после того, как канцлер Олаф Шольц выступил в защиту своего отказа поставлять оружие. Главный правоцентристский оппозиционный блок стремился продолжать оказывать давление по этому вопросу и использовать разногласия в непопулярной трехпартийной коалиции Шольца, даже несмотря на то, что немецкий лидер пытается положить конец дебатам. В среду он сказал законодателям, что благоразумие - это добродетель, и отверг предположения о том, что он не доверяет Киеву. Нижняя палата парламента, или Бундестаг, отклонила предложение оппозиционного блока "Союз" 495 голосами против 190 при пяти воздержавшихся. Германия стала вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после Соединенных Штатов, но Шольц в течение нескольких месяцев не соглашался с желанием Украины приобрести ракеты Taurus, которые имеют дальность действия до 500 километров (310 миль) и теоретически могут быть использованы против целей далеко на территории России. Его позиция разочаровала консервативную оппозицию и части собственной коалиции Шольца. Критика не уменьшилась и после того, как Шольц, наконец, в прошлом месяце дал подробное объяснение, указав на его настойчивость в том, что Германия не должна быть непосредственно вовлечена в войну. Законодатели в прошлом месяце призвали правительство к дальнейшим поставкам оружия дальнего радиуса действия в Украину, но отклонили предыдущий призыв оппозиции, прямо призывавшей его отправить ракеты Taurus. Критики отвергают аргумент Шольца о том, что ракеты Taurus могут быть использованы ответственно только при участии немецких солдат, будь то внутри Украины или за ее пределами. Это, сказал он в среду, “черта, которую я как канцлер не хочу пересекать”. “Предполагаемая осмотрительность всегда только подпитывала мистера (президента России Владимира) Путина в его агрессии против Украины — вот результат", - заявил законодателям оппозиционный законодатель Йоханн Вадефул. “Он отступит, только если его вынудят к этому. Либо мы позволим Украине выиграть войну, либо проиграем вместе с ней. Третьего пути нет”. Рольф Мютцених, возглавляющий парламентскую группу социал-демократов Шольца, предположил, что дебаты были продиктованы внутриполитическими мотивами. “Германия - это страна, которая после Соединенных Штатов делает больше всего для Украины”, - сказал он. Высокопоставленный законодатель от “Зеленых”, один из младших партнеров Шольца по коалиции, ясно дала понять, что ее партия продолжает поддерживать отправку ракет "Таурус", но отвергла то, что она назвала "витринными предложениями" оппозиции. Агнешка Брюггер отметила, что любое решение может быть принято только высокопоставленными министрами. Но она сказала, что “колебания и промедление также могут в конечном итоге способствовать эскалации”, и отвергла попытки Шольца прекратить дебаты. Она сказала, что Франция и Великобритания отправили аналогичные ракеты, и это не означало дальнейшей эскалации.