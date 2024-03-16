G7 предупреждает Иран не поддерживать Россию баллистическими ракетами
G7 предупреждает Иран не поддерживать Россию баллистическими ракетами
США и их партнеры G7 в пятницу направили Ирану резкое предупреждение, призвав воздержаться от отправки баллистических ракет в Россию, угрожая "значительными мерами", если Тегеран сделает это, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
"Мы крайне обеспокоены сообщениями, что Иран рассматривает возможность передачи баллистических ракет и связанных с ними технологий России после того, как он поставил российскому режиму БПЛА, которые используются для нападений на гражданское население Украины", - говорится в заявлении стран Большой семерки - G7 , в лице США. Франция, Япония, Италия, Германия, ЕС, Великобритания и Канада.
"Если Иран продолжит предоставлять России баллистические ракеты или связанные с ними технологии, мы готовы оперативно и скоординированно реагировать, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана", - отмечено в документе.
Это предупреждение после того, как в Вашингтоне и Брюсселе выросла обеспокоенность по поводу углубления связей России с Ираном и Северной Кореей и поставками боеприпасов, ракет и другой военной техники.
Среди возможных мер против Ирана рассматривается запрет на полеты Iran Air в Европу.
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