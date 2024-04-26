МИД Армении изучает предложение о встрече с главой МИД Азербайджана в Казахстане

МИД Армении изучает предложение о встрече с главой МИД Азербайджана в Казахстане

МИД Армении сообщит о дате возможной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана по предложению казахстанской стороны, как только будет достигнута договоренность. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Армения рассматривает и поддерживает те посреднические усилия или площадки для ведения переговоров, которые действительно направлены на достижение прочного мира на Южном Кавказе, соответствуют согласованным документам, включая Алма-Атинской декларации от 1991 года",- отметила пресс-секретарь МИД.

Ранее Баку дал согласие на встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Казахстане. Об этом заявил президент Ильхам Алиев 24 апреля.