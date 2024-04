В Карабахе прекратил свою деятельность и турецко-российский мониторинговый центр

Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме прекратил 26 апреля свою деятельность.

На церемонии закрытия центра выступили начальник генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев, послы Турции и России в Азербайджане.

Ранее, с 17 апреля начался вывод российских миротворческих войск.

Деятельность российско-турецкого мониторингового центра началась 30 января 2021 г. в соответствии с меморандумом между Москвой и Анкарой.

Согласно документу, центр был создан для контроля за соблюдением режима прекращения огня и предотвращения нарушений в Карабахе после завершения Второй карабахской войны.

С каждой стороны в центре были представлены по 60 военных.

