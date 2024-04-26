  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear140 C
  • Суббота, 27 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
В Карабахе прекратил свою деятельность и турецко-российский мониторинговый центр

В Карабахе прекратил свою деятельность и турецко-российский мониторинговый центр

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Карабахе прекратил свою деятельность и турецко-российский мониторинговый центр

Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме прекратил 26 апреля свою деятельность.

На церемонии закрытия центра выступили начальник генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев, послы Турции и России в Азербайджане.

Ранее, с 17 апреля начался вывод российских миротворческих войск.

Деятельность российско-турецкого мониторингового центра началась 30 января 2021 г. в соответствии с меморандумом между Москвой и Анкарой.

Согласно документу, центр был создан для контроля за соблюдением режима прекращения огня и предотвращения нарушений в Карабахе после завершения Второй карабахской войны.

С каждой стороны в центре были представлены по 60 военных.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей