МИД РФ направил ноту протеста Еревану из-за визита армянского посла в Бучу
Россия направила Армении ноту протеста в связи с визитом в Бучу в Киевской области армянского посла на Украине Владимира Карапетяна и главы администрации района Нор-Норк Еревана Тиграна Тер-Маргаряна, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, добавив, что Москва считает это «недружественным шагом».
2 июня Карапетян и Тер-Маргарян посетили Бучу и обсудили сотрудничество Нор-Норка с местными властями, сообщала администрация ереванского района в Facebook.
Также они передали гуманитарную помощь, в частности лекарства. Тер-Маргарян заявил: «Мы гордимся мужеством украинского народа и всегда готовы поддержать Бучу и другие пострадавшие от военных действий общины».
«Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России. Направили ноту протеста в МИД Армении», — сказала Захарова. Она отметила, что Тер-Маргарян является соратником председателя «прозападной» партии «Республика» Арама Саркисяна.
Захарова назвала прискорбным тот факт, что армянские власти солидаризируются с подобными высказываниями.
Тер-Маргарян в ответ на заявление Захаровой подтвердил, что ездил в Украину как глава района Нор-Норк и член политсовета партии «Республика». Там он встретился с местными властями и армянской общиной, а в ходе визита в Бучу привез гумпомощь.
«Если нужно, я готов поехать еще раз. Странно, что пресс-секретарь МИД России сначала путает парламент Армении с административным округом Еревана, а потом пытается вмешиваться в партийную деятельность. Партия «Республика» всегда отстаивала демократические ценности как в стране, так и за ее пределами», — написал он в Facebook.
* Напомним, что в городе Буча российские войска совершили геноцид, убив десятки мирных жителей в начале военной агрессии против Украины.
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